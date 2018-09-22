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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 22 сентября 2018
Рединг
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
4'
С. Бэлдок
70'
Й. Бедварссон
81'
Э. Идом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Халл Сити
90'
Желтая карточка
Т. Элфик
Красная карточка
Д. О'Ши
83'
ГОЛ! 3:0!
Э. Идом
81'
ГОЛ! 2:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
Э. Идом
70'
Желтая карточка
Д. О'Ши
58'
33'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
С. Бэлдок
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-3-1-2
28
Уокер
16
О'Ши
17
Идом
4
Илори
26
Мур
10
Бакуна
6
Эзатолахи
4
Келли
11
Симс
10
Бедварссон
9
Бэлдок
3-2-2-2
1
Маршалл
6
Стюарт
32
Бурк
2
Личай
34
Кейн
4
Элфик
7
Хенриксен
36
Ирвин
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Рединг - Халл Сити
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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