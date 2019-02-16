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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Рединг
Шеффилд Юнайтед - Рединг: обзор матча 16 февраля 2019
Шеффилд Юнайтед
16.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
1'
К. Фримен
16'
Г. Мадин
44'
Г. Мадин
49'
Д. Флек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рединг
71'
Желтая карточка
Д. Свифт
ГОЛ! 4:0!
Д. Флек
Пас отдал
Г. Мадин
49'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мадин
Пас отдал
М. Джонсон
44'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мадин
16'
Желтая карточка
О. Норвуд
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Фримен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
3-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
23
Фримен
10
Норвуд
21
Джонсон
31
Даффи
13
Флек
14
Мадин
25
Хоган
4-5-1
1
Мартинес
26
Мур
17
Идом
3
Миазга
3
Ричардс
11
Мейте
14
Эджария
77
Барроу
8
Бэйкер
4
Келли
7
Оливейра
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рединг
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
8
Джон Свифт
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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