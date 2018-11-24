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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 24 ноября 2018
Уиган Атлетик
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
Желтая карточка
Д. Гарнер
90'
+3
Желтая карточка
Н. Пауэлл
59'
Желтая карточка
Г. Робертс
53'
33'
Желтая карточка
К. Гантер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
4-5
28
Уолтон
3
Нейсмит
4
Кипр
33
Берн
14
Бирн
25
Пауэлл
33
Джеймс
8
Морси
18
Робертс
24
Гибсон
4-5-1
31
Яаккола
6
Блэкетт
26
Мур
16
О'Ши
2
Гантер
8
Свифт
4
Риномхота
14
Алуко
11
Мейте
4
Келли
12
МакКлири
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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