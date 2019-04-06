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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Рединг
Халл Сити - Рединг: обзор матча 06 апреля 2019
Халл Сити
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
53'
К. Гросицки
65'
М. Пью
77'
К. Гросицки
16'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Рединг
90'
+4
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Желтая карточка
К. Мартин
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
77'
Желтая карточка
Д. Ирвин
73'
ГОЛ! 2:1!
М. Пью
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
53'
45'
Желтая карточка
Э. Мартинес
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Пас отдал
О. Эджария
Желтая карточка
Й. де Вейс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Марк Пью
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
32
Бурк
2
Личай
30
де Вейс
34
Кейн
11
Гросицки
7
Хенриксен
36
Ирвин
8
Пью
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
4-5-1
1
Мартинес
17
Идом
3
Миазга
26
Мур
6
Блэкетт
77
Барроу
11
Мейте
8
Бэйкер
4
Риномхота
14
Эджария
7
Оливейра
Остались в запасе
Халл Сити
Рединг
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Халл Сити - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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