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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 19 сентября 2018
Рединг
19.09.2018, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
72'
Й. Бедварссон
14'
Т. Пукки
73'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Норвич Сити
90'
+4
Желтая карточка
А. Теттей
76'
Желтая карточка
М. Вранчич
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Вранчич
ГОЛ! 1:1!
Й. Бедварссон
72'
Желтая карточка
К. Гантер
54'
Желтая карточка
Я. Мейте
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Т. Кантвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Норвич Сити
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-5-1
28
Уокер
26
Мур
4
Илори
17
Идом
2
Гантер
10
Бакуна
4
Келли
11
Мейте
14
Алуко
8
Свифт
9
Бэлдок
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
11
Джошуа Симс
ПВ
31
Ансси Яаккола
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
31
Ансси Яаккола
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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