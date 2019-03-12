Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лидс
Рединг - Лидс: обзор матча 12 марта 2019
Рединг
12.03.2019, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
14'
М. Клих
22'
П. Эрнандес
43'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лидс
86'
Желтая карточка
Б. Дуглас
Желтая карточка
Д. Свифт
82'
43'
ГОЛ! 0:3!
П. Эрнандес
Пас отдал
П. Бэмфорд
29'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
22'
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Л. Эйлинг
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Клих
Пас отдал
Л. Эйлинг
9'
Желтая карточка
Т. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
4-4
1
Мартинес
26
Мур
6
Блэкетт
3
Миазга
17
Идом
8
Свифт
8
Бэйкер
11
Мейте
77
Барроу
4-1-1-2-2
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
18
Янссон
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Рединг
Лидс
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Рединг - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Лидс
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
1
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
1
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+