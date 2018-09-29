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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Рединг
Брентфорд - Рединг: обзор матча 29 сентября 2018
Брентфорд
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
11'
Н. Мопе
90+2'
Й. Барбе
25'
Й. Бедварссон
64'
Й. Бедварссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Рединг
ГОЛ! 2:2!
Й. Барбе
90'
+2
Вторая желтая
С. Бенрахма
85'
Желтая карточка
Н. Мопе
78'
64'
ГОЛ! 1:2!
Й. Бедварссон
Желтая карточка
С. Бенрахма
62'
Желтая карточка
О. Уоткинс
55'
52'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
Д. МакИкран
52'
25'
ГОЛ! 1:1!
Й. Бедварссон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Бенрахма
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
2
Мефам
15
Конса
3
Дальсгаард
4
МакЛед
16
МакИкран
14
Сойерс
11
Мопе
10
Бенрахма
11
Уоткинс
5
Барбе
4-5-1
28
Уокер
4
Илори
2
Гантер
26
Мур
17
Идом
8
Свифт
6
Эзатолахи
77
Барроу
10
Бакуна
11
Мейте
10
Бедварссон
Остались в запасе
Брентфорд
Рединг
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
11
Джошуа Симс
ПВ
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Брентфорд - Рединг
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
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Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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