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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 03 августа 2018
Рединг
03.08.2018, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
52'
Й. Бедварссон
60'
М. Маунт
90+5'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
90'
+6
Замена
А. Пирс
️️️️
Т. Лоуренс
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Т. Лоуренс
Пас отдал
М. Беннетт
88'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Я. Мейте
88'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Мейлер
85'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Й. Бедварссон
75'
73'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Наджент
69'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Ледли
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Д. Свифт
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Маунт
Пас отдал
К. Брайсон
ГОЛ! 1:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
М. Барроу
52'
46'
Желтая карточка
М. Лоу
43'
Желтая карточка
К. Брайсон
Желтая карточка
Л. Келли
38'
Желтая карточка
Д. Мейлер
37'
22'
Желтая карточка
А. Уисдом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
14
Андре Уисдом
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
4-5-1
1
Манноне
3
Ричардс
4
Илори
17
Идом
5
МакШейн
14
Алуко
7
Мейлер
4
Келли
77
Барроу
8
Свифт
10
Бедварссон
3-2-3-1
14
Уисдом
33
Дэйвис
36
Кио
3
Лоу
7
Брайсон
16
Ледли
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
35
Наджент
10
Бедварссон
11
Мейте
11
Мейте
10
Бедварссон
7
Мейлер
10
Бакуна
10
Бакуна
7
Мейлер
8
Свифт
9
Бэлдок
9
Бэлдок
8
Свифт
10
Лоуренс
15
Пирс
15
Пирс
10
Лоуренс
16
Ледли
4
Джонсон
4
Джонсон
16
Ледли
35
Наджент
10
Беннетт
10
Беннетт
35
Наджент
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
24
Пелле Клемент
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Мадейски
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