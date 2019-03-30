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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 30 марта 2019
Рединг
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Престон
30'
Я. Мейте
36'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
72'
Желтая карточка
Д. Фишер
ГОЛ! 2:0!
М. Барроу
36'
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
Пас отдал
М. Барроу
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-5-1
1
Мартинес
17
Идом
26
Мур
6
Блэкетт
3
Миазга
77
Барроу
14
Эджария
8
Бэйкер
4
Риномхота
11
Мейте
8
Свифт
2-3-3
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Нмеча
47
Робинсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Рединг
Престон
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Рединг - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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