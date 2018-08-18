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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Болтон
Рединг - Болтон: обзор матча 18 августа 2018
Рединг
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Болтон
48'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Болтон
Желтая карточка
Л. Келли
65'
48'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
К. Нун
Желтая карточка
Т. Блэкетт
25'
11'
Желтая карточка
Д. Уитер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
26
Мур
5
МакШейн
17
Идом
6
Блэкетт
8
Свифт
7
Мейлер
4
Келли
11
Мейте
9
Бэлдок
29
МакНалти
4-1-3-2
13
Олнвик
5
Биверс
16
Ольковски
3
Тэйлор
31
Уитер
16
Лоу
7
Мерфи
16
Вела
12
Нун
11
Бакли
9
Магеннис
Остались в запасе
Рединг
Болтон
24
Пелле Клемент
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
77
Адриан Попа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
77
Адриан Попа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Рединг - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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