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    Франсис - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Герреро
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 22 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2019 1' -90' Реал (Мадрид) 0:2 Бетис (Севилья)
    12.05.2019 1' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Уэска (Уэска)
    05.05.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:0 Бетис (Севилья)
    29.04.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    24.04.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 4:0 Бетис (Севилья)
    21.04.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    10.03.2019 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    24.02.2019 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Бетис (Севилья)
    10.02.2019 1' -90' Леганес (Леганес) 3:0 Бетис (Севилья)
    03.02.2019 1' -73' Бетис (Севилья) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    27.01.2019 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    13.01.2019 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Реал (Мадрид)
    05.01.2019 1' -81' Уэска (Уэска) 2:1 Бетис (Севилья)
    78'
    22.12.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    16.12.2018 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:3 Бетис (Севилья)
    02.12.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.11.2018 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Бетис (Севилья)
    04.11.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Сельта (Виго)
    69'
    21.10.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    07.10.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    27.09.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 0:1 Бетис (Севилья)
    63'
    23.09.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    15.09.2018 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.09.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Севилья (Севилья)
    25.08.2018 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Бетис (Севилья)
    17.08.2018 1' -74' Бетис (Севилья) 0:3 Леванте (Валенсия)
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