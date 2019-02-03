Франсис - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|22
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2019
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|12.05.2019
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|05.05.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|29.04.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|24.04.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|10.03.2019
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|24.02.2019
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.02.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|03.02.2019
|1' -73'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|27.01.2019
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|13.01.2019
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|05.01.2019
|1' -81'
|Уэска (Уэска)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|78'
|22.12.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|16.12.2018
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|02.12.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.11.2018
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|04.11.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Сельта (Виго)
|69'
|21.10.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.10.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|27.09.2018
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|63'
|23.09.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.09.2018
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|25.08.2018
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|17.08.2018
|1' -74'
|Бетис (Севилья)
|0:3
|Леванте (Валенсия)