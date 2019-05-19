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Франсис
Статистика
Франсис - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1996 (30)
#27 | Полузащитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
22
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
0 : 2
19.05.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 1
12.05.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1 : 0
05.05.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
4 : 0
24.04.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 2
21.04.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 1
10.03.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
0 : 2
24.02.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3 : 0
10.02.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1 : 0
03.02.2019
Атлетико
1' - 73'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 0
27.01.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
13.01.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
2 : 1
05.01.2019
Бетис
1' - 81'
78'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 1
22.12.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 3
16.12.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 0
02.12.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 1
25.11.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3 : 3
04.11.2018
Сельта
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 1
21.10.2018
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 0
07.10.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0 : 1
27.09.2018
Бетис
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
2 : 2
23.09.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
15.09.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
02.09.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
0 : 3
17.08.2018
Леванте
1' - 74'
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