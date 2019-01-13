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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 13 января 2019
Бетис
13.01.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Реал
67'
С. Каналес
13'
Л. Модрич
88'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Себальос
Желтая карточка
В. Карвалью
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
67'
62'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
42'
Желтая карточка
С. Рамос
35'
Желтая карточка
Л. Модрич
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Желтая карточка
А. Гуардадо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
3-1-2-3-1
13
Лопес
5
Бартра
2
Манди
19
Барраган
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
3-3-2-1-1
1
Навас
93
Рамос
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
3
Регилон
8
Вальверде
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
Остались в запасе
Бетис
Реал
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Бетис - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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