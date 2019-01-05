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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Бетис
Уэска - Бетис: обзор матча 05 января 2019
Уэска
05.01.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
73'
Д. Феррейро
79'
К. Ривера
55'
А. Санабрия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Бетис
Желтая карточка
М. Гомес
85'
Замена
Л. Састре
️️️️
К. Эрнандес
85'
81'
Замена
Хоакин
️️️️
Франсис
ГОЛ! 2:1!
К. Ривера
79'
78'
Желтая карточка
Франсис
ГОЛ! 1:1!
Д. Феррейро
Пас отдал
А. Гальяр
73'
Замена
А. Гальяр
️️️️
Г. Мелеро
66'
59'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
З. Феддаль
59'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Л. Морон
Замена
Л. Авила
️️️️
Х. Этчейта
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Санабрия
Желтая карточка
Х. Этчейта
45'
Желтая карточка
К. Эрнандес
41'
8'
Желтая карточка
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
3-2-2-2-1
13
Сантамария
44
Инсуа
5
Пулидо
3
Этчейта
21
Мирамон
29
Акапо
17
Ривера
16
Мелеро
16
Гомес
7
Феррейро
9
Эрнандес
3-2-1-2-2
13
Лопес
5
Бартра
2
Манди
3
Феддаль
10
Карвалью
6
Хави Гарсия
27
Франсис
20
Каналес
37
Тельо
80
Морон
19
Санабрия
9
Эрнандес
22
Састре
22
Састре
9
Эрнандес
16
Мелеро
11
Гальяр
11
Гальяр
16
Мелеро
3
Этчейта
6
Авила
6
Авила
3
Этчейта
80
Морон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
80
Морон
3
Феддаль
18
Гуардадо
18
Гуардадо
3
Феддаль
27
Франсис
17
Хоакин
17
Хоакин
27
Франсис
Остались в запасе
Уэска
Бетис
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
10
Хуанхо Камачо
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Уэска - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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