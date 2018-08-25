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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 25 августа 2018
Алавес
25.08.2018, суббота, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
70'
Желтая карточка
М. Гарсия
47'
Желтая карточка
М. Вакасо
40'
23'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
3
Марипан
20
Агиррегабирия
22
Вакасо
19
Гарсия
24
Джони
11
Гомес
19
Собрино
17
Борха
4-1-2-2-1
13
Лопес
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
23
Фирпо
10
Карвалью
18
Гуардадо
27
Франсис
20
Каналес
14
Инуи
80
Морон
Остались в запасе
Алавес
Бетис
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Алавес - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
1 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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