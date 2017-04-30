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Николя Соб
Статистика
Николя Соб - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1979 (47)
#2 | Защитник
180 см | 76 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1 : 5
30.04.2017
Марсель
1' - 54'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
0 : 2
22.04.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2 : 2
15.04.2017
Кан
1' - 78'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0 : 2
08.04.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
02.04.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0 : 3
19.03.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
10.03.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 3
04.03.2017
Анжер
1' - 45'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0 : 1
26.02.2017
Кан
1' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
45' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
18.02.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2 : 0
11.02.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0 : 4
07.02.2017
Бордо
64' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0 : 1
04.02.2017
Кан
81' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
18.01.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
3 : 2
15.01.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
21.12.2016
Кан
81' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3 : 0
18.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3 : 3
02.12.2016
Дижон
78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4 : 2
29.11.2016
Кан
1' - 63'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 1
26.11.2016
Генгам
82' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 0
20.11.2016
Кан
1' - 76'
45'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 0
06.11.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
1' - 71'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 2
23.10.2016
Сент-Этьен
1' - 70'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 2
15.10.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
01.10.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0 : 0
24.09.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
0 : 6
16.09.2016
ПСЖ
1' - 45'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2 : 0
11.09.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
2 : 0
19.08.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
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Лорьян
Был в запасе
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