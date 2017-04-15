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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Кан
Метц - Кан: обзор матча 15 апреля 2017
Метц
15.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 2
Завершен
Кан
66'
И. Сарр
83'
Ш. Диабате
74'
И. Сантини
88'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Кан
Желтая карточка
М. Бишевац
90'
+4
88'
ГОЛ! 2:2!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Делаплас
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ш. Диабате
87'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Диабате
Пас отдал
И. Баллиу
83'
78'
Замена
С. Бен Юссеф
️️️️
Н. Соб
74'
ГОЛ! 1:1!
И. Сантини
Пас отдал
В. Бесса
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
И. Баллиу
66'
Замена
И. Сарр
️️️️
О. Нгетт
64'
56'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
10'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Р. Женевуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
24
Рено Коад
АП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Николя Соб
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
7
Исмаила Сарр
ПВ
22
Кевин Лежен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Дидийон
4
Бишевац
5
Фалет
20
Баллиу
8
Дукур
8
Жуффре
40
Манджек
11
Нгетт
24
Коад
13
Синьорино
14
Диабате
2-1-4-1-2
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
2
Соб
25
Фере
11
Бесса
18
Адеоти
22
Делаплас
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
11
Нгетт
7
Сарр
7
Сарр
11
Нгетт
14
Диабате
9
Эрдинг
9
Эрдинг
14
Диабате
2
Соб
13
Бен Юссеф
13
Бен Юссеф
2
Соб
25
Женевуа
4
Диоманд
4
Диоманд
25
Женевуа
Остались в запасе
Метц
Кан
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Метц - Кан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Сен-Симфорьен
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