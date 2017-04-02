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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Кан
Лорьян - Кан: обзор матча 02 апреля 2017
Лорьян
02.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 0
Завершен
Кан
29'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Кан
87'
Замена
С. Бен Юссеф
️️️️
И. Сантини
81'
Красная карточка
Д. Да Силва
70'
Желтая карточка
А. Яхья
65'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
Желтая карточка
М. Сиани
55'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
Р. Филиппото
51'
Красная карточка
Ф. Беллуджу
49'
ГОЛ! 1:0!
Б. Муканджо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Бенджамин Муканджо
АП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
3-2-1-3-1
23
Леком
13
Сиани
14
Пейберне
14
Беллуджу
25
Ле Гофф
99
Коффи
7
Мвуэмба
12
Филиппото
12
Марво
12
Муканджо
20
Уорис
2-4-1-2
5
Яхья
24
Жилберт
3
Да Силва
22
Делаплас
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
14
Карамо
23
Роделен
18
Сантини
12
Филиппото
6
Лаутоа
6
Лаутоа
12
Филиппото
18
Сантини
13
Бен Юссеф
13
Бен Юссеф
18
Сантини
22
Делаплас
17
Макенго
17
Макенго
22
Делаплас
Остались в запасе
Лорьян
Кан
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лорьян - Кан
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Мустуар
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