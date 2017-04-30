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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Марсель
Кан - Марсель: обзор матча 30 апреля 2017
Кан
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 5
Завершен
Марсель
9'
И. Сантини
2'
Ф. Товен
5'
М. Лопес
27'
М. Лопес
63'
Ф. Товен
89'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Марсель
89'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
81'
Замена
Дория
️️️️
П. Эвра
79'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Д. Пайет
Замена
В. Бесса
️️️️
И. Сантини
79'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Ж. Делаплас
69'
68'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
63'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Товен
Пас отдал
Б. Гомис
58'
Желтая карточка
Й. Пеле
Желтая карточка
Р. Роделен
56'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Н. Соб
54'
45'
+1
Желтая карточка
В. Ванкер
27'
ГОЛ! 1:3!
М. Лопес
17'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Желтая карточка
Э. Имороу
15'
10'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 1:2!
И. Сантини
Пас отдал
Я. Карамо
9'
5'
ГОЛ! 0:2!
М. Лопес
Пас отдал
Ф. Товен
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
2-5-1-1
5
Яхья
15
Имороу
3
Да Силва
23
Роделен
18
Адеоти
25
Фере
2
Соб
22
Делаплас
14
Карамо
18
Сантини
4-3-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
6
Роланду
16
Фанни
27
Эвра
20
Лопес
21
Ванкер
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
18
Гомис
18
Сантини
11
Бесса
11
Бесса
18
Сантини
2
Соб
17
Макенго
17
Макенго
2
Соб
22
Делаплас
10
Мальбранк
10
Мальбранк
22
Делаплас
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
27
Эвра
21
Дория
21
Дория
27
Эвра
10
Пайет
70
Сарр
70
Сарр
10
Пайет
Остались в запасе
Кан
Марсель
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кан - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Мишель д'Орнано
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