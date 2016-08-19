Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 19 августа 2016
Лион
19.08.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кан
31'
А. Ляказетт (П)
90'
А. Ляказетт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Кан
90'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
Желтая карточка
М. Гоналон
90'
90'
Желтая карточка
С. Мальбранк
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ляказетт
90'
Желтая карточка
А. Ляказетт
87'
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Корне
86'
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
81'
78'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Ж. Делаплас
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
71'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
69'
57'
Замена
Р. Женевуа
️️️️
М. Дабо
53'
Замена
В. Бесса
️️️️
Э. Имороу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ляказетт
31'
30'
Желтая карточка
И. Сантини
28'
Желтая карточка
М. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
3
Дамьен Да Силва
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
31
Рыбус
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
70
Корне
10
Фекир
91
Ляказетт
3-1-3-2
1
Веркутр
35
Дабо
13
Бен Юссеф
15
Имороу
3
Да Силва
10
Мальбранк
22
Делаплас
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
70
Корне
19
Гренье
19
Гренье
70
Корне
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
35
Дабо
25
Женевуа
25
Женевуа
35
Дабо
15
Имороу
11
Бесса
11
Бесса
15
Имороу
Остались в запасе
Лион
Кан
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лион - Кан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Жерлан
Новости команд
Все
Лион
Кан
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+