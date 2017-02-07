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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Бордо
Кан - Бордо: обзор матча 07 февраля 2017
Кан
07.02.2017, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 4
Завершен
Бордо
11'
Д. Ролан
22'
Ф. Камано
63'
Ф. Камано
90'
Я. Плашил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Бордо
90'
ГОЛ! 0:4!
Я. Плашил
Пас отдал
М. Арамбарри
85'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Ю. Санкаре
82'
Замена
Т. Пелленар
️️️️
Ю. Сабали
75'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Д. Ролан
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Адеоти
64'
63'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Камано
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Р. Роделен
️️️️
Я. Карамо
57'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
51'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
45'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Камано
Пас отдал
Ю. Санкаре
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ролан
10'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Эрве Базиль
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
1-5-2-1
1
Веркутр
3
Да Силва
20
Базиль
22
Делаплас
11
Бесса
25
Фере
19
Леборнье
14
Карамо
18
Адеоти
18
Сантини
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
33
Йованович
5
Паллуа
22
Гайич
18
Плашил
13
Санкаре
28
Тулалан
10
Малком
40
Камано
4
Ролан
18
Адеоти
2
Соб
2
Соб
18
Адеоти
22
Делаплас
17
Макенго
17
Макенго
22
Делаплас
14
Карамо
23
Роделен
23
Роделен
14
Карамо
13
Санкаре
8
Арамбарри
8
Арамбарри
13
Санкаре
4
Ролан
9
Лаборд
9
Лаборд
4
Ролан
20
Сабали
12
Пелленар
12
Пелленар
20
Сабали
Остались в запасе
Кан
Бордо
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Главный тренер
Патрис Гаранде
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Кан - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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