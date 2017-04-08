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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монпелье
Кан - Монпелье: обзор матча 08 апреля 2017
Кан
08.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
49'
С. Сессеньон
88'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монпелье
Замена
Ч. Алхадур
️️️️
Ф. Жилберт
90'
Замена
П. Сане
️️️️
Р. Роделен
88'
88'
ГОЛ! 0:2!
Н. Иконе
Пас отдал
П. Ласн
84'
Замена
Н. Иконе
️️️️
И. Мбенза
79'
Замена
П. Ласн
️️️️
Р. Будебуз
77'
Желтая карточка
Н. Иконе
Желтая карточка
А. Яхья
77'
Желтая карточка
Р. Веркутр
77'
72'
Замена
Я. Силла
️️️️
Д. Руссийон
56'
Желтая карточка
Р. Будебуз
55'
Желтая карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
И. Сантини
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
Р. Будебуз
Желтая карточка
Ф. Жилберт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-4-1-2
1
Веркутр
25
Женевуа
13
Бен Юссеф
24
Жилберт
11
Бесса
25
Фере
22
Делаплас
18
Адеоти
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
3-3-2-1-1
1
Пьонье
3
Конгре
4
Хилтон
29
Покорны
20
Мукиэле
6
Скири
21
Руссийон
7
Мбенза
29
Сессеньон
10
Будебуз
9
Мунье
24
Жилберт
44
Алхадур
44
Алхадур
24
Жилберт
23
Роделен
22
Сане
22
Сане
23
Роделен
10
Будебуз
6
Ласн
6
Ласн
10
Будебуз
7
Мбенза
93
Иконе
93
Иконе
7
Мбенза
21
Руссийон
5
Силла
5
Силла
21
Руссийон
Остались в запасе
Кан
Монпелье
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Николя Соб
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Николя Соб
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Монпелье
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
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