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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лорьян
Кан - Лорьян: обзор матча 13 августа 2016
Кан
13.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Лорьян
32'
Р. Роделен
43'
И. Сантини
87'
И. Сантини
5'
Б. Муканджо
19'
Б. Муканджо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лорьян
ГОЛ! 3:2!
И. Сантини
Пас отдал
В. Бесса
87'
Желтая карточка
А. Яхья
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Селемани
78'
Замена
Ф. Селемани
️️️️
Б. Муканджо
Замена
Я. Карамо
️️️️
Р. Роделен
77'
75'
Замена
Б. Жанно
️️️️
М. Уорис
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Ж. Делаплас
71'
Замена
В. Бесса
️️️️
Э. Базиль
69'
ГОЛ! 2:2!
И. Сантини
Пас отдал
Э. Базиль
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Роделен
32'
30'
Замена
Э. Коффи
️️️️
В. Меслуб
26'
Красная карточка
З. Туре
22'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Муканджо
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
М. Уорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
3
Дамьен Да Силва
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Эрве Базиль
ЛФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
88
Кафу
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Янн Карамо
ЛВ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-1-2-3
1
Веркутр
13
Бен Юссеф
15
Имороу
35
Дабо
3
Да Силва
22
Делаплас
25
Фере
20
Базиль
18
Сантини
23
Роделен
4-1-2-1-1
17
Меслуб
31
Роуз
15
Туре
6
Лаутоа
25
Ле Гофф
88
Кафу
12
Муканджо
22
Ндонг
12
Филиппото
20
Уорис
23
Роделен
14
Карамо
14
Карамо
23
Роделен
20
Базиль
11
Бесса
11
Бесса
20
Базиль
22
Делаплас
10
Мальбранк
10
Мальбранк
22
Делаплас
17
Меслуб
99
Коффи
99
Коффи
17
Меслуб
12
Муканджо
7
Селемани
7
Селемани
12
Муканджо
20
Уорис
9
Жанно
9
Жанно
20
Уорис
Остались в запасе
Кан
Лорьян
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Лорьян
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Мишель д'Орнано
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