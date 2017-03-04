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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Анжер
Кан - Анжер: обзор матча 04 марта 2017
Кан
04.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 3
Завершен
Анжер
11'
Р. Роделен
67'
И. Сантини
5'
К. Токо Экамби
21'
Ш. Ндойе
48'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Анжер
88'
Желтая карточка
П. Мартинес
74'
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ф. Дьедиу
73'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
ГОЛ! 2:3!
И. Сантини
67'
61'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Ж. Делаплас
51'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Мангани
45'
Замена
П. Мартинес
️️️️
А. Бамба
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Соб
45'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
35'
21'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Ндойе
Пас отдал
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
Р. Роделен
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Шейх Ндойе
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
19
Жордан Леборнье
ЦП
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
91
Жилль Суну
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
2-5-2
5
Яхья
3
Да Силва
24
Жилберт
18
Адеоти
22
Делаплас
25
Фере
11
Бесса
2
Соб
18
Сантини
23
Роделен
4-3-1-2
1
Мишель
25
Бамба
6
Бурийон
29
Томас
8
Траоре
17
Ндойе
25
Сиссоко
6
Мангани
29
Тайт
9
Экамби
18
Дьедиу
2
Соб
14
Карамо
14
Карамо
2
Соб
22
Делаплас
19
Леборнье
19
Леборнье
22
Делаплас
25
Бамба
18
Мартинес
18
Мартинес
25
Бамба
29
Тайт
7
Сантамария
7
Сантамария
29
Тайт
18
Дьедиу
91
Суну
91
Суну
18
Дьедиу
Остались в запасе
Кан
Анжер
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Главный тренер
Патрис Гаранде
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Кан - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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