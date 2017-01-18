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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Кан
Нант - Кан: обзор матча 18 января 2017
Нант
18.01.2017, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Кан
65'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Кан
Замена
А. Туре
️️️️
Я. Бамму
80'
77'
Замена
П. Сане
️️️️
И. Сантини
Замена
А. Томассон
️️️️
Ж. Илоки
73'
70'
Желтая карточка
С. Мальбранк
67'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Ж. Делаплас
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
65'
63'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
35'
Желтая карточка
И. Сантини
Желтая карточка
А. Арит
33'
Желтая карточка
К. Джиджи
22'
Замена
О. Вискаррондо
️️️️
Д. Карлос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Нант
1
Кентен Браа
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
28
Адриен Томассон
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюпе
34
Карлос
26
Джиджи
6
Лима
15
Дюбуа
30
Жилле
21
Ронжье
20
Илоки
77
Арит
22
Сала
18
Бамму
3-5-1-1
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
5
Яхья
22
Делаплас
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
23
Роделен
14
Карамо
18
Сантини
18
Бамму
7
Туре
7
Туре
18
Бамму
34
Карлос
4
Вискаррондо
4
Вискаррондо
34
Карлос
20
Илоки
28
Томассон
28
Томассон
20
Илоки
18
Сантини
22
Сане
22
Сане
18
Сантини
22
Делаплас
10
Мальбранк
10
Мальбранк
22
Делаплас
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
Остались в запасе
Нант
Кан
1
Кентен Браа
ВР
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Нант - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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