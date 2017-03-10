Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 10 марта 2017
Ницца
10.03.2017, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Кан
71'
М. Балотелли
77'
А. Донис
36'
И. Сантини
50'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
Желтая карточка
А. Донис
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Донис
77'
72'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Я. Карамо
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Данте
71'
Замена
А. Донис
️️️️
В. Марсель
63'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
В. Сиприен
57'
56'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
50'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карамо
Пас отдал
И. Сантини
Желтая карточка
А. Суке
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Сантини
Пас отдал
В. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
34
Венсан Марсель
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ницца
21
Мунир Оббади
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
44
Байссе
4
Данте
2
Суке
6
Вальтер
25
Сиприен
14
Сери
9
Эйссерик
45
Балотелли
34
Марсель
3-3-1-2
5
Яхья
24
Жилберт
3
Да Силва
13
Бен Юссеф
18
Адеоти
25
Фере
11
Бесса
14
Карамо
23
Роделен
18
Сантини
34
Марсель
11
Донис
11
Донис
34
Марсель
25
Сиприен
8
Ле Биан
8
Ле Биан
25
Сиприен
14
Карамо
19
Леборнье
19
Леборнье
14
Карамо
Остались в запасе
Ницца
Кан
21
Мунир Оббади
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
21
Мунир Оббади
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Остались в запасе
32
Эксауке Н'Донго
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ницца - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Ницца
Кан
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+