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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 19 марта 2017
Кан
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 3
Завершен
Монако
13'
К. Мбаппе
49'
Фабиньо (П)
81'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
88'
Замена
И. Кардона
️️️️
К. Мбаппе
82'
Замена
Б. Силва
️️️️
Т. Лемар
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ж. Моутинью
79'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
В. Жермен
Замена
Д. Луи
️️️️
Я. Карамо
76'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Д. Да Силва
67'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Фабиньо
Желтая карточка
Д. Да Силва
38'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
В. Жермен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
3-3-1-2
5
Яхья
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
24
Жилберт
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
14
Карамо
23
Роделен
18
Сантини
4-1-2-1-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
18
Лемар
98
Жермен
10
Мбаппе
14
Карамо
14
Луи
14
Луи
14
Карамо
3
Да Силва
17
Макенго
17
Макенго
3
Да Силва
98
Жермен
8
Бакайоко
8
Бакайоко
98
Жермен
18
Лемар
20
Силва
20
Силва
18
Лемар
10
Мбаппе
11
Кардона
11
Кардона
10
Мбаппе
Остались в запасе
Кан
Монако
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Кан - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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