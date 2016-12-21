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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 21 декабря 2016
Монако
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кан
47'
Р. Фалькао (П)
76'
Т. Бакайоко
90+4'
Э. Базиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Кан
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Э. Базиль
Пас отдал
И. Сантини
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Фалькао
89'
81'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Фере
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Мбаппе
80'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бакайоко
Пас отдал
К. Мбаппе
76'
72'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Ж. Делаплас
72'
Замена
Р. Женевуа
️️️️
А. Яхья
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
71'
Желтая карточка
К. Глик
65'
Желтая карточка
К. Мбаппе
54'
51'
Вторая желтая
Д. Да Силва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
47'
Желтая карточка
Р. Фалькао
40'
2'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
8
Бакайоко
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
10
Мбаппе
9
Фалькао
2-5-1-1
5
Яхья
24
Жилберт
3
Да Силва
18
Адеоти
22
Делаплас
11
Бесса
25
Фере
23
Роделен
14
Карамо
18
Сантини
9
Фалькао
6
Фабиньо
6
Фабиньо
9
Фалькао
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
10
Мбаппе
98
Жермен
98
Жермен
10
Мбаппе
5
Яхья
25
Женевуа
25
Женевуа
5
Яхья
25
Фере
2
Соб
2
Соб
25
Фере
22
Делаплас
20
Базиль
20
Базиль
22
Делаплас
Остались в запасе
Монако
Кан
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
22
Папе Сане
ЦФ
30
Поль Реле
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
30
Поль Реле
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Монако - Кан
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Луи II
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