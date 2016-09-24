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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Кан
Бордо - Кан: обзор матча 24 сентября 2016
Бордо
24.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Кан
90'
Желтая карточка
В. Бесса
78'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
А. Яхья
77'
Замена
В. Бесса
️️️️
Э. Базиль
62'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Я. Карамо
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Туре
62'
Замена
И. Телин
️️️️
Г. Лаборд
61'
25'
Желтая карточка
Я. Карамо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
4
Исмаэль Диоманд
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-2-1-3
16
Каррассо
26
Контенто
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
18
Плашил
22
Сертик
10
Малком
9
Лаборд
14
Туре
7
Менез
3-1-2-1-2
5
Яхья
3
Да Силва
25
Женевуа
15
Имороу
4
Диоманд
22
Делаплас
25
Фере
14
Карамо
20
Базиль
22
Сане
14
Туре
96
Унас
96
Унас
14
Туре
9
Лаборд
92
Телин
92
Телин
9
Лаборд
20
Базиль
11
Бесса
11
Бесса
20
Базиль
5
Яхья
18
Адеоти
18
Адеоти
5
Яхья
14
Карамо
23
Роделен
23
Роделен
14
Карамо
Остались в запасе
Бордо
Кан
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Николя Соб
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Бордо - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Шабан Дельма
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