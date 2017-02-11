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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Кан
Дижон - Кан: обзор матча 11 февраля 2017
Дижон
11.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Кан
40'
М. Абид
86'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Кан
ГОЛ! 2:0!
Л. Диони
86'
Желтая карточка
Ж. Мари
47'
ГОЛ! 1:0!
М. Абид
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
91
Жереми Бела
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-2-3-2
30
Рейне
99
Рюфли
26
Ланг
5
Абдельхамид
27
Варро
26
Чафик
14
Мари
15
Бальмон
17
Абид
11
Таварес
99
Диони
3-1-5-1
1
Веркутр
24
Жилберт
5
Яхья
3
Да Силва
14
Луи
17
Макенго
25
Фере
11
Бесса
18
Адеоти
2
Соб
18
Сантини
Остались в запасе
Дижон
Кан
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
14
Янн Карамо
ЛВ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Дижон - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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