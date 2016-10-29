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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Кан
Нанси - Кан: обзор матча 29 октября 2016
Нанси
29.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кан
6'
К. Манданн
12'
А. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Кан
90'
Желтая карточка
Ж. Делаплас
Замена
М. Дале
️️️️
К. Манданн
83'
80'
Замена
П. Сане
️️️️
Ф. Жилберт
77'
Замена
Э. Базиль
️️️️
В. Бесса
Замена
С. Н'Гуессан
️️️️
В. Марчетти
76'
75'
Желтая карточка
А. Яхья
71'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Н. Соб
Замена
А. Робич
️️️️
И. Диа
70'
Желтая карточка
А. Диарра
68'
Желтая карточка
Б. Педретти
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Диарра
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Манданн
Пас отдал
И. Диа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
25
Бенуа Педретти
ПП
28
Жульен Кето
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
2
Николя Соб
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Ронни Роделен
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-1-3-3
16
Нди-Ассембе
21
Бадила
2
Лангле
20
Кретьен Бассер
4
Марчетти
25
Педретти
12
Диарра
28
Кето
14
Пуе
12
Манданн
22
Диа
2-1-5-1
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
2
Соб
23
Роделен
18
Адеоти
22
Делаплас
17
Макенго
11
Бесса
18
Сантини
12
Манданн
9
Дале
9
Дале
12
Манданн
4
Марчетти
13
Н'Гуессан
13
Н'Гуессан
4
Марчетти
22
Диа
7
Робич
7
Робич
22
Диа
24
Жилберт
22
Сане
22
Сане
24
Жилберт
2
Соб
10
Мальбранк
10
Мальбранк
2
Соб
11
Бесса
20
Базиль
20
Базиль
11
Бесса
Остались в запасе
Нанси
Кан
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Нанси - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Марсель Пико
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