Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 18 февраля 2017
Кан
18.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
69'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
86'
Замена
Н. Слити
️️️️
Н. де Превилль
79'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Э. Ботик
Замена
Д. Луи
️️️️
Я. Карамо
74'
71'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Я. Бензия
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Я. Бензия
63'
Красная карточка
А. Сумаоро
Желтая карточка
А. Яхья
55'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Ж. Макенго
36'
31'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Замена
Р. Роделен
️️️️
Э. Базиль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Эрве Базиль
ЛП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Жюльен Фере
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Джефф Луи
ОП
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
3-4-1-1
5
Яхья
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
24
Жилберт
20
Базиль
17
Макенго
11
Бесса
25
Фере
14
Карамо
18
Сантини
4-1-1-2-2
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
8
Шека
21
Эль-Гази
8
Бензия
12
де Превилль
11
Ботик
14
Карамо
14
Луи
14
Луи
14
Карамо
17
Макенго
22
Делаплас
22
Делаплас
17
Макенго
20
Базиль
23
Роделен
23
Роделен
20
Базиль
11
Ботик
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Ботик
8
Бензия
6
Алонсо
6
Алонсо
8
Бензия
12
де Превилль
23
Слити
23
Слити
12
де Превилль
Остались в запасе
Кан
Лилль
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
10
Фарес Бахлули
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Кан - Лилль
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
Все
Кан
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+