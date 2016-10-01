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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Тулуза
Кан - Тулуза: обзор матча 01 октября 2016
Кан
01.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
64'
И. Сантини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Тулуза
83'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
Ф. Мубандже
82'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
77'
70'
Желтая карточка
И. Диоп
69'
Замена
О. Эдуард
️️️️
И. Силла
Замена
П. Сане
️️️️
И. Сантини
69'
66'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Я. Бодигер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сантини
64'
62'
Желтая карточка
О. Трехо
37'
Желтая карточка
И. Силла
28'
Желтая карточка
К. Жульен
Желтая карточка
И. Сантини
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ПП
23
Ронни Роделен
ЛФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Янн Бодигер
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-3-1-2
1
Веркутр
25
Женевуа
15
Имороу
3
Да Силва
25
Фере
4
Диоманд
22
Делаплас
14
Карамо
23
Роделен
18
Сантини
4-1-3-1-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
14
Бодигер
10
Дурмаз
11
Тойвонен
8
Трехо
22
Брейтуэйт
18
Сантини
22
Сане
22
Сане
18
Сантини
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
4
Силла
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Силла
Остались в запасе
Кан
Тулуза
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Жесси Пи
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Кан - Тулуза
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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