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Артем Поплевченков
Статистика
Артем Поплевченков - статистика
Завершил карьеру
9 июня 2000 (26), Москва
#1 | Вратарь
197 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-2
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Кубань
0 : 0
14.05.2022
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Кубань
2 : 1
30.04.2022
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Кубань
2 : 0
16.04.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Кубань
2 : 2
06.04.2022
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Кубань
1 : 1
26.03.2022
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань
1 : 3
12.03.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Кубань
1 : 0
06.03.2022
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
06.03.2022
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
2 : 1
17.11.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-2
0 : 0
13.11.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
5 : 0
13.10.2021
Спартак-2
28' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-2
0 : 1
09.10.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Оренбург
2 : 1
03.10.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
3 : 1
29.09.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
3 : 0
25.09.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 2
19.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Металлург Л
0 : 2
15.09.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-2
1 : 0
11.09.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
05.09.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
28.08.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1 : 2
20.08.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
3 : 2
15.08.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
0 : 2
08.08.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань
1 : 2
31.07.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-2
2 : 1
24.07.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-2
0 : 0
10.07.2021
Краснодар-2
Был в запасе
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