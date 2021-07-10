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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Краснодар-2
Спартак-2 - Краснодар-2: обзор матча 10 июля 2021
Спартак-2
10.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Краснодар-2
80'
Замена
С. Бородин
️️️️
И. Манелов
79'
Желтая карточка
М. Берснев
68'
Вторая желтая
Р. Апеков
Желтая карточка
Д. Денисов
62'
55'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
Желтая карточка
С. Оганесян
54'
47'
Желтая карточка
Р. Апеков
46'
Замена
С. Волков
️️️️
О. Исаенко
46'
Замена
Р. Апеков
️️️️
И. Воротников
Замена
Л. Миронов
️️️️
А. Воропаев
46'
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Шитов
46'
40'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Б. Рейхмен
36'
Желтая карточка
О. Исаенко
34'
Желтая карточка
И. Воротников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
30
Данилин
19
Руденко
17
Шитов
73
Шитов
4-1-1-3-1
1
Ещенко
44
Корнюшин
13
Иванов
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
17
Сергеев
20
Воротников
90
Кутовой
36
Воропаев
35
Миронов
35
Миронов
36
Воропаев
17
Шитов
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Шитов
2
Манелов
4
Бородин
4
Бородин
2
Манелов
44
Исаенко
82
Волков
82
Волков
44
Исаенко
56
Рейхмен
17
Кокоев
17
Кокоев
56
Рейхмен
20
Воротников
11
Апеков
11
Апеков
20
Воротников
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
Спартак-2
Краснодар-2
88
Даниил Марков
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Михаил Штепа
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
88
Дмитрий Кратков
ОП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Спартак-2 - Краснодар-2
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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