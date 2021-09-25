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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Спартак-2
Факел - Спартак-2: обзор матча 25 сентября 2021
Факел
25.09.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-2
25'
Х. Аппаев
36'
А. Никитин
90+1'
А. Мендель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Спартак-2
ГОЛ! 3:0!
А. Мендель
90'
+1
86'
Замена
М. Лайкин
️️️️
И. Муминов
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
76'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
А. Никитин
76'
74'
Желтая карточка
К. Шильцов
72'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
В. Шитов
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
65'
Замена
А. Мендель
️️️️
А. Шаваев
64'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Разборов
63'
62'
Замена
И. Голятов
️️️️
Н. Кутателадзе
Желтая карточка
В. Мастерной
58'
Желтая карточка
А. Никитин
52'
Желтая карточка
А. Шаваев
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Никитин
36'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-2-2
71
Свинов
2
Черов
71
Мастерной
91
Суслов
28
Магаль
99
Акбашев
8
Шаваев
7
Никитин
34
Дмитриев
7
Разборов
14
Аппаев
4-1-3-2
1
Акмурзин
14
Агапов
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
27
Муминов
17
Шитов
7
Шильцов
21
Мельников
73
Шитов
23
Кутателадзе
7
Разборов
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Разборов
8
Шаваев
8
Мендель
8
Мендель
8
Шаваев
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
7
Никитин
50
Файзуллин
50
Файзуллин
7
Никитин
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
17
Шитов
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
17
Шитов
27
Муминов
83
Лайкин
83
Лайкин
27
Муминов
23
Кутателадзе
17
Голятов
17
Голятов
23
Кутателадзе
Остались в запасе
Факел
Спартак-2
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Олег Василенко
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Факел - Спартак-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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