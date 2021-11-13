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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Кубань
Спартак-2 - Кубань: обзор матча 13 ноября 2021
Спартак-2
13.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Кубань
87'
Желтая карточка
М. Сидоров
84'
Замена
А. Дышеков
️️️️
В. Алейников
Желтая карточка
И. Гапонов
80'
73'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Абдоков
72'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Лаук
72'
Замена
О. Шалаев
️️️️
А. Гурфов
Желтая карточка
С. Оганесян
68'
64'
Желтая карточка
С. Таказов
Замена
М. Данилин
️️️️
Н. Кутателадзе
62'
Желтая карточка
А. Воропаев
60'
43'
Желтая карточка
Е. Гапон
Замена
К. Шильцов
️️️️
Н. Ходорченко
30'
18'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
33
Аслан Дышеков
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
23
Ходорченко
2
Кутепов
95
Гапонов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
21
Мельников
9
Оганесян
23
Кутателадзе
3-3-2-2
1
Климович
81
Сидоров
30
Таказов
27
Грицаенко
22
Рыбин
38
Алейников
33
Гапон
87
Безденежных
36
Гурфов
99
Абдоков
10
Лаук
23
Кутателадзе
30
Данилин
30
Данилин
23
Кутателадзе
23
Ходорченко
7
Шильцов
7
Шильцов
23
Ходорченко
36
Гурфов
18
Шалаев
18
Шалаев
36
Гурфов
38
Алейников
33
Дышеков
33
Дышеков
38
Алейников
99
Абдоков
90
Климов
90
Климов
99
Абдоков
10
Лаук
32
Козлов
32
Козлов
10
Лаук
Остались в запасе
Спартак-2
Кубань
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Юрий Нестеренко
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Кубань
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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