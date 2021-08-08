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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Велес
Спартак-2 - Велес: обзор матча 08 августа 2021
Спартак-2
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 2
Завершен
Велес
8'
А. Бацуев
15'
Д. Лопатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Велес
90'
+1
Желтая карточка
А. Осипов
Желтая карточка
Д. Маркитесов
85'
84'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Бацуев
Замена
И. Голятов
️️️️
С. Оганесян
83'
78'
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Кахидзе
78'
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Кабахидзе
73'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
Вторая желтая
Л. Миронов
66'
57'
Замена
Т. Джикия
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
Л. Миронов
54'
52'
Желтая карточка
Д. Лопатин
Замена
В. Шитов
️️️️
Р. Литвинов
46'
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лопатин
Желтая карточка
Р. Литвинов
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Бацуев
Пас отдал
Д. Лопатин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
35
Миронов
68
Литвинов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
21
Мельников
9
Оганесян
73
Шитов
2-4-1-2
13
Косаревский
34
Макеев
24
Кахидзе
8
Майга
5
Осипов
96
Вульфов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
17
Лопатин
11
Смит
68
Литвинов
17
Шитов
17
Шитов
68
Литвинов
9
Оганесян
17
Голятов
17
Голятов
9
Оганесян
24
Кахидзе
97
Самылин
97
Самылин
24
Кахидзе
95
Бацуев
23
Тарасов
23
Тарасов
95
Бацуев
18
Кабахидзе
26
Анисимов
26
Анисимов
18
Кабахидзе
11
Смит
89
Джикия
89
Джикия
11
Смит
Остались в запасе
Спартак-2
Велес
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
16
Даниил Власов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Спартак-2 - Велес
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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