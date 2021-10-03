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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Спартак-2
Оренбург - Спартак-2: обзор матча 03 октября 2021
Оренбург
03.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
2'
Н. Титков
67'
Д. Фамейе (П)
61'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак-2
87'
Вторая желтая
Д. Петрунин
Желтая карточка
Д. Фамейе
81'
Желтая карточка
С. Бреев
79'
78'
Желтая карточка
Д. Петрунин
Желтая карточка
А. Эктов
78'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Н. Титков
72'
68'
Желтая карточка
А. Воропаев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Фамейе
67'
Желтая карточка
А. Миронов
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Оганесян
Замена
А. Корян
️️️️
К. Капленко
56'
48'
Желтая карточка
В. Шитов
Желтая карточка
Р. Гойкович
37'
35'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
ГОЛ! 1:0!
Н. Титков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-1-5-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
58
Ойеволе
15
Эктов
8
Аюпов
18
Титков
55
Капленко
23
Бреев
8
Миронов
17
Ковалев
7
Фамейе
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
43
Шайхтдинов
3
Петрунин
14
Агапов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
17
Шитов
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
55
Капленко
77
Корян
77
Корян
55
Капленко
18
Титков
11
Прудников
11
Прудников
18
Титков
Остались в запасе
Оренбург
Спартак-2
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Оренбург - Спартак-2
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
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