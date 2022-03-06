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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - СКА-Хабаровск
Кубань - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 марта 2022
Кубань
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
14'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - СКА-Хабаровск
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Гурфов
89'
Желтая карточка
И. Безденежных
88'
Желтая карточка
И. Эдиев
87'
82'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Алиев
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Маркин
76'
72'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Караев
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Алейников
72'
Замена
Т. Сушич
️️️️
И. Петров
71'
Желтая карточка
А. Рыбин
63'
Желтая карточка
И. Петров
52'
46'
Замена
Д. Цаллагов
️️️️
М. Ягьяев
45'
Желтая карточка
М. Гащенков
Желтая карточка
М. Сидоров
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Маркин
14'
5'
Желтая карточка
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Нестеренко
22
Хомуха
5
Эдиев
31
Большаков
81
Сидоров
38
Алейников
22
Рыбин
10
Петров
36
Гурфов
41
Сапета
93
Маркин
3-1-2-4
41
Самок
57
Ягьяев
71
Денисов
17
Фомин
33
Квеквескири
11
Гаглоев
77
Гащенков
11
Левицкий
10
Алиев
10
Караев
86
Барков
36
Гурфов
32
Кулишев
32
Кулишев
36
Гурфов
10
Петров
14
Сушич
14
Сушич
10
Петров
38
Алейников
87
Безденежных
87
Безденежных
38
Алейников
93
Маркин
10
Лаук
10
Лаук
93
Маркин
57
Ягьяев
11
Цаллагов
11
Цаллагов
57
Ягьяев
10
Алиев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Алиев
10
Караев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Караев
Остались в запасе
Кубань
СКА-Хабаровск
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Кубань - СКА-Хабаровск
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Кубань
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