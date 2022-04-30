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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Ротор
Кубань - Ротор: обзор матча 30 апреля 2022
Кубань
30.04.2022, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
14'
А. Сапета
24'
М. Лаук
76'
Б. Кавтарадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Ротор
76'
ГОЛ! 2:1!
Б. Кавтарадзе
Замена
️️️️
Н. Абдоков
64'
Замена
️️️️
М. Лаук
63'
Желтая карточка
А. Рыбин
60'
54'
Замена
С. Слепов
️️️️
И. Мартынов
Желтая карточка
Н. Абдоков
53'
Замена
И. Петров
️️️️
В. Алейников
46'
46'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
С. Серченков
28'
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ! 2:0!
М. Лаук
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Сапета
14'
Желтая карточка
В. Алейников
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кубань
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
90
Георгий Месхи
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
3-3-2-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
27
Грицаенко
31
Большаков
81
Сидоров
38
Алейников
22
Рыбин
41
Сапета
36
Гурфов
10
Лаук
99
Абдоков
4-1-1-3-1
24
Терновский
2
Пелих
3
Мартынов
29
Шахов
8
Дудиев
6
Макаров
20
Школик
8
Серченков
7
Чуканов
7
Кипиани
77
Минаев
Саркисов
5
Эдиев
5
Эдиев
Саркисов
38
Алейников
10
Петров
10
Петров
38
Алейников
3
Мартынов
79
Слепов
79
Слепов
3
Мартынов
8
Серченков
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
8
Серченков
Остались в запасе
Кубань
Ротор
32
Артем Кулишев
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Кубань - Ротор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань
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Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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1 : 0
06.06.2026
Тюмень
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Амкар-Пермь
2 : 2
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2 : 1
20.05.2026
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- : -
25.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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1 : 1
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
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