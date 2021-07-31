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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Спартак-2
Кубань - Спартак-2: обзор матча 31 июля 2021
Кубань
31.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
82'
В. Лобкарев
45+1'
Р. Литвинов
61'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Спартак-2
Желтая карточка
И. Поликутин
88'
Желтая карточка
А. Дышеков
85'
84'
Желтая карточка
Т. Акмурзин
ГОЛ! 1:2!
В. Лобкарев
82'
75'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Оганесян
Замена
К. Климов
️️️️
А. Гурфов
67'
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Шитов
59'
Желтая карточка
С. Оганесян
Замена
А. Дышеков
️️️️
Р. Гиголаев
46'
Замена
А. Рыбин
️️️️
В. Алейников
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Литвинов
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Козлов
32'
Желтая карточка
О. Шалаев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Нури Абдоков
АП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Климович
81
Сидоров
45
Кармаев
5
Эдиев
3
Поликутин
38
Алейников
18
Шалаев
13
Гиголаев
36
Гурфов
52
Лобкарев
32
Козлов
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
35
Миронов
68
Литвинов
97
Денисов
6
Сунгатулин
36
Воропаев
8
Маркитесов
9
Оганесян
21
Мельников
73
Шитов
38
Алейников
22
Рыбин
22
Рыбин
38
Алейников
13
Гиголаев
33
Дышеков
33
Дышеков
13
Гиголаев
32
Козлов
99
Абдоков
99
Абдоков
32
Козлов
36
Гурфов
90
Климов
90
Климов
36
Гурфов
9
Оганесян
17
Шитов
17
Шитов
9
Оганесян
Остались в запасе
Кубань
Спартак-2
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Морис Нусуев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Ника Гиголаев
ПП
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Кубань - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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