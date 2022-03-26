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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Балтика
Кубань - Балтика: обзор матча 26 марта 2022
Кубань
26.03.2022, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
14'
В. Алейников
77'
А. Максименко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Балтика
Замена
М. Маркин
️️️️
М. Лаук
87'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максименко
Желтая карточка
А. Грицаенко
76'
75'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Кулишев
64'
Желтая карточка
Д. Ведерников
46'
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
В. Лазарев
46'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
И. Гелоян
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Рыбин
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Алейников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Балтика
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
34
Олег Алейник
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
4-1-3-2
1
Нестеренко
3
Ведерников
27
Грицаенко
31
Большаков
22
Рыбин
38
Алейников
87
Безденежных
36
Гурфов
10
Петров
10
Лаук
32
Кулишев
3-1-3-3
1
Латышонок
44
Тишкин
26
Мещанинов
21
Остойич
5
Осипов
9
Максименко
77
Лазарев
10
Гелоян
14
Барсов
10
Альшин
18
Попов
22
Рыбин
81
Сидоров
81
Сидоров
22
Рыбин
32
Кулишев
41
Сапета
41
Сапета
32
Кулишев
10
Лаук
93
Маркин
93
Маркин
10
Лаук
10
Гелоян
18
Кашчелан
18
Кашчелан
10
Гелоян
14
Барсов
4
Кленкин
4
Кленкин
14
Барсов
77
Лазарев
11
Мусаев
11
Мусаев
77
Лазарев
Остались в запасе
Кубань
Балтика
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Олег Алейник
АП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Кубань - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
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