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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 24 июля 2021
Спартак-2
24.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
74'
Д. Маркитесов
48'
А. Саная (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Енисей
Замена
М. Лайкин
️️️️
С. Оганесян
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Сухомлинов
Желтая карточка
А. Воропаев
87'
Желтая карточка
Т. Акмурзин
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маркитесов
Пас отдал
В. Шитов
74'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Мельников
68'
62'
Замена
Е. Песиков
️️️️
Н. Глушков
62'
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Лаук
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Саная
Желтая карточка
Р. Литвинов
47'
46'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Надольский
45'
+3
Желтая карточка
В. Микушин
32'
Замена
В. Цховребов
️️️️
Е. Иванов
29'
Красная карточка
В. Кичин
29'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
️️️️
А. Руденко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
68
Литвинов
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
21
Мельников
19
Руденко
9
Оганесян
27
Мирзов
4-1-2-3
22
Ребров
13
Марков
2
Кичин
41
Микушин
33
Сухомлинов
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
10
Лаук
18
Надольский
19
Глушков
9
Оганесян
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Оганесян
21
Мельников
17
Шитов
17
Шитов
21
Мельников
19
Глушков
9
Песиков
9
Песиков
19
Глушков
10
Лаук
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лаук
18
Надольский
32
Саная
32
Саная
18
Надольский
8
Иванов
15
Цховребов
15
Цховребов
8
Иванов
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей
10
Аслан Муталиев
ЛВ
7
Константин Шильцов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
7
Константин Шильцов
АП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Владимир Гамеев (Московская область)
Стадион:
академии "Спартак"
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