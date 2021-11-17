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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Спартак-2
Велес - Спартак-2: обзор матча 17 ноября 2021
Велес
17.11.2021, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
11'
Д. Лопатин
64'
А. Галоян
34'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Спартак-2
Желтая карточка
А. Смит
90'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
К. Кертанов
89'
Желтая карточка
А. Кахидзе
86'
85'
Желтая карточка
Д. Петрунин
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Лопатин
78'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Кабахидзе
78'
70'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
69'
Желтая карточка
А. Воропаев
67'
Замена
М. Данилин
️️️️
И. Голятов
ГОЛ! 2:1!
А. Галоян
64'
62'
Желтая карточка
И. Агапов
Замена
А. Вульфов
️️️️
М. Майга
46'
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Оганесян
Желтая карточка
А. Галоян
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопатин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Велес
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
34
Макеев
8
Майга
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
17
Лопатин
10
Ежков
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
97
Денисов
14
Агапов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Шильцов
21
Мельников
17
Голятов
8
Майга
96
Вульфов
96
Вульфов
8
Майга
18
Кертанов
2
Тарасов
2
Тарасов
18
Кертанов
18
Кабахидзе
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кабахидзе
17
Лопатин
11
Смит
11
Смит
17
Лопатин
17
Голятов
30
Данилин
30
Данилин
17
Голятов
Остались в запасе
Велес
Спартак-2
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Артем Поплевченков
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Велес - Спартак-2
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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