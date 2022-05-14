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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Краснодар-2
Кубань - Краснодар-2: обзор матча 14 мая 2022
Кубань
14.05.2022, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Краснодар-2
Замена
А. Рыбин
️️️️
И. Хомуха
84'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Алейников
80'
76'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Р. Апеков
Желтая карточка
В. Лобкарев
73'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Н. Абдоков
70'
Замена
М. Маркин
️️️️
М. Лаук
69'
65'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Д. Кокоев
Желтая карточка
А. Сапета
61'
40'
Желтая карточка
В. Самко
Желтая карточка
М. Лаук
33'
Желтая карточка
А. Гурфов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
90
Георгий Месхи
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
17
Никита Сергеев
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-1-3-3
1
Нестеренко
27
Грицаенко
31
Большаков
22
Хомуха
38
Алейников
41
Сапета
10
Петров
36
Гурфов
10
Лаук
99
Абдоков
52
Лобкарев
4-1-2-2-1
1
Агкацев
55
Логачев
44
Сухорученко
4
Литвинов
28
Жилкин
88
Кратков
17
Кокоев
56
Рейхмен
11
Апеков
70
Самко
81
Сабуа
38
Алейников
32
Кулишев
32
Кулишев
38
Алейников
22
Хомуха
22
Рыбин
22
Рыбин
22
Хомуха
99
Абдоков
92
Чуперка
92
Чуперка
99
Абдоков
10
Лаук
93
Маркин
93
Маркин
10
Лаук
11
Апеков
17
Сергеев
17
Сергеев
11
Апеков
17
Кокоев
70
Губжоков
70
Губжоков
17
Кокоев
Остались в запасе
Кубань
Краснодар-2
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
26
Валентин Гришин
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Кубань - Краснодар-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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