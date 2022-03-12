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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Волгарь
Кубань - Волгарь: обзор матча 12 марта 2022
Кубань
12.03.2022, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 3
Завершен
Волгарь
86'
М. Лаук
12'
А. Бутенко
31'
А. Симонян
54'
А. Симонян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Волгарь
87'
Замена
А. Баев
️️️️
А. Носов
87'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Д. Лесников
ГОЛ! 1:3!
М. Лаук
86'
80'
Замена
️️️️
И. Стефанович
80'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Симонян
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Сапета
73'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Маркин
73'
73'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Бутенко
64'
Желтая карточка
И. Стефанович
61'
Желтая карточка
Д. Лесников
Замена
В. Алейников
️️️️
И. Эдиев
57'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Т. Сушич
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Симонян
Желтая карточка
А. Сапета
53'
Желтая карточка
Д. Ведерников
48'
41'
Желтая карточка
Н. Капленко
Желтая карточка
И. Эдиев
35'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Симонян
21'
Желтая карточка
А. Носов
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Бутенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Кубань
1
Артем Поплевченков
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нестеренко
22
Хомуха
31
Большаков
3
Ведерников
81
Сидоров
5
Эдиев
14
Сушич
36
Гурфов
41
Сапета
10
Лаук
93
Маркин
3-1-1-1-4
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
11
Носов
17
Лесников
13
Бутенко
23
Стефанович
93
Маркин
32
Козлов
32
Козлов
93
Маркин
14
Сушич
11
Саркисов
11
Саркисов
14
Сушич
41
Сапета
87
Безденежных
87
Безденежных
41
Сапета
5
Эдиев
38
Алейников
38
Алейников
5
Эдиев
13
Бутенко
24
Погосов
24
Погосов
13
Бутенко
10
Симонян
4
Ращеня
4
Ращеня
10
Симонян
17
Лесников
10
Юсупов
10
Юсупов
17
Лесников
11
Носов
21
Баев
21
Баев
11
Носов
Остались в запасе
Кубань
Волгарь
11
Вадим Карев
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
90
Кирилл Климов
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Остались в запасе
11
Вадим Карев
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
1
Артем Поплевченков
ВР
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
Статистика матча Кубань - Волгарь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Кубань
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