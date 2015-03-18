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    Валерий Катынсус - статистика

    Защитник
    Имя Валерий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Катынсус
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1978 (44 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2015 90' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    10.05.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    03.05.2015 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:0 Шинник (Ярославль)
    25.04.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Тосно (Тосно)
    19.04.2015 Был в запасе Томь (Томск) 4:0 Шинник (Ярославль)
    12.04.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:2 Сокол (Саратов)
    05.04.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    29.03.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.03.2015 90' -90' Луч (Владивосток) 1:2 Шинник (Ярославль)
    18.03.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    14.03.2015 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    22.11.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Сочи (Сочи)
    25.10.2014 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    19.10.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    11.10.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    05.10.2014 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:0 Шинник (Ярославль)
    29.09.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Томь (Томск)
    20.09.2014 1' -90' Сокол (Саратов) 1:4 Шинник (Ярославль)
    13.09.2014 1' -84' Шинник (Ярославль) 2:1 Химик (Дзержинск)
    07.09.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Шинник (Ярославль)
    24.08.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Луч (Владивосток)
    17.08.2014 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Шинник (Ярославль)
    10.08.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Енисей (Красноярск)
    67'
    03.08.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Шинник (Ярославль)
    27.07.2014 1' -63' Шинник (Ярославль) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    19.07.2014 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.07.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Балтика (Калининград)
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