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Валерий Катынсус
Статистика
Валерий Катынсус - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1978 (48)
#21 | Защитник
184 см | 79 кг
Молдова | Россия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
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Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
1 : 1
16.05.2015
Сахалин
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
1 : 0
10.05.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тюмень
0 : 0
03.05.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Шинник
2 : 0
25.04.2015
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
4 : 0
19.04.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
2 : 2
12.04.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химик
1 : 2
05.04.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 0
29.03.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 2
22.03.2015
Шинник
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 0
18.03.2015
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 1
14.03.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сахалин
0 : 1
25.10.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 1
19.10.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
2 : 0
11.10.2014
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тосно
0 : 0
05.10.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
0 : 0
29.09.2014
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сокол
1 : 4
20.09.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
2 : 1
13.09.2014
Химик
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
07.09.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 1
24.08.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Крылья Советов
1 : 1
17.08.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
10.08.2014
Енисей
1' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
1 : 1
03.08.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Шинник
0 : 1
27.07.2014
Оренбург
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 1
19.07.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
1 : 1
12.07.2014
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
06.07.2014
Балтика
1' - 90'
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