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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химик
Шинник - Химик: обзор матча 13 сентября 2014
Шинник
13.09.2014, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Химик
41'
С. Самодин
59'
Э. Низамутдинов
90+3'
С. Шустиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химик
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Шустиков
Замена
Е. Стешин
️️️️
В. Катынсус
84'
Замена
И. Подоляк
️️️️
С. Самодин
75'
74'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
М. Костюков
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Рылов
66'
61'
Замена
А. Еркин
️️️️
И. Столбовой
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
Пас отдал
В. Корытько
59'
58'
Замена
С. Квасов
️️️️
Р. Паштов
57'
Замена
И. Звягин
️️️️
Д. Шилов
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
В. Корытько
41'
24'
Желтая карточка
Р. Паштов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Щадин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химик
40
Младен Божович
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
15
Иван Звягин
ЦП
22
Филипп Постников
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-4-1-2
31
Пчелинцев
2
Ндри
21
Катынсус
97
Ятченко
20
Войдель
10
Рылов
56
Гриднев
10
Корытько
92
Щадин
22
Самодин
81
Низамутдинов
3-2-1-1-2
40
Божович
23
Чернов
6
Шустиков
4
Тагилов
9
Шилов
44
Самсонов
77
Паштов
77
Костюков
24
Столбовой
98
Ильин
22
Самодин
20
Подоляк
20
Подоляк
22
Самодин
21
Катынсус
76
Стешин
76
Стешин
21
Катынсус
10
Рылов
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Рылов
92
Щадин
23
Горбатенко
23
Горбатенко
92
Щадин
9
Шилов
15
Звягин
15
Звягин
9
Шилов
77
Костюков
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
77
Костюков
77
Паштов
17
Квасов
17
Квасов
77
Паштов
24
Столбовой
33
Еркин
33
Еркин
24
Столбовой
Остались в запасе
Шинник
Химик
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
22
Филипп Постников
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Шинник - Химик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
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