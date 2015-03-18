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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Крылья Советов
Шинник - Крылья Советов: обзор матча 18 марта 2015
Шинник
18.03.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Малышев
90'
+2
88'
Замена
С. Сердеров
️️️️
И. Горбатенко
88'
Замена
Т. Бурлак
️️️️
А. Чочиев
50'
Желтая карточка
А. Чочиев
Желтая карточка
Н. Маляров
50'
Желтая карточка
А. Рылов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
2
Ндри
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
10
Рылов
57
Деобальд
92
Щадин
81
Низамутдинов
3-1-2-3-1
14
Конюхов
25
Концедалов
0
Таранов
6
Телес
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
11
Чочиев
23
Горбатенко
31
Ткачук
12
Корниленко
11
Чочиев
90
Бурлак
90
Бурлак
11
Чочиев
23
Горбатенко
28
Сердеров
28
Сердеров
23
Горбатенко
Остались в запасе
Шинник
Крылья Советов
49
Иван Зынин
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Шинник - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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