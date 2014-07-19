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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 19 июля 2014
Волгарь
19.07.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
86'
Д. Ахба
22'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Шинник
ГОЛ! 1:1!
Д. Ахба
Пас отдал
И. Лукьяновс
86'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Э. Зураев
83'
82'
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
Замена
Д. Ахба
️️️️
А. Алхазов
71'
Желтая карточка
Р. Болов
68'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Кириленко
68'
Замена
А. Кренделев
️️️️
Б. Петрович
64'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Пас отдал
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Шинник
77
Леонид Родионов
ЦП
4-4-2
88
Сикач
32
Терехов
13
Иванов
2
Жиров
7
Зураев
15
Коломийченко
11
Петрович
10
Лукьяновс
33
Кириленко
13
Алхазов
88
Болов
3-2-1-3-1
1
Малышев
33
Гапон
21
Катынсус
76
Стешин
97
Ятченко
2
Ндри
10
Корытько
23
Горбатенко
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
13
Алхазов
20
Ахба
20
Ахба
13
Алхазов
7
Зураев
9
Веркашанский
9
Веркашанский
7
Зураев
11
Петрович
33
Кренделев
33
Кренделев
11
Петрович
33
Кириленко
19
Байрамян
19
Байрамян
33
Кириленко
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Волгарь - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
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2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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